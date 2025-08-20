Kannada

30ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

life Aug 20 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ಸರಿಯಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ

ಯುವಕರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ದುಬಾರಿ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ

ಇಂದು ೧ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು. ಹಣದುಬ್ಬರ ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ತುರ್ತು ನಿಧಿ ರಚಿಸಿ

ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಬೇಕು. ಹಠಾತ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.

EPF ಮತ್ತು PPF ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ

EPF ಮತ್ತು PPF ಎರಡೂ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ. EPF ಅನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ನಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ PPF ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಯುವಕರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರ

ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ವಿಮೆ

ಸಣ್ಣ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅವಧಿ ವಿಮೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವ ವಿಮೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಕನಿಷ್ಠ ೧೦-೧೫ ಪಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. 

ಬೇಗ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ

ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ

ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಷೇರುಗಳು, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. 

