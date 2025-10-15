Kannada

ಪಟಾಕಿ ಸದ್ದಿಗೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆದರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಈ 6 ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ

life Oct 15 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:gemini
Kannada

ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಂಜರವನ್ನು ಇರಿಸಿ.

Image credits: gemini
Kannada

ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ

ಹೊರಗಿನ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟಿವಿ, ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಟಾಕಿಗಳ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ.

Image credits: gemini
Kannada

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿರತವಾಗಿಡಿ

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಅಗಿಯುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ನಿರತವಾಗಿರುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಹೆದರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini
Kannada

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸವರಿ, ಹತ್ತಿರವಿರಿ

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini
Kannada

ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಡಿ

ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.

Image credits: gemini
Kannada

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

Image credits: gemini

