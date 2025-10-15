ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಂಜರವನ್ನು ಇರಿಸಿ.
ಹೊರಗಿನ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟಿವಿ, ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಟಾಕಿಗಳ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ.
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಅಗಿಯುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ನಿರತವಾಗಿರುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಹೆದರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
