ಕೆಲವು ತಿಂಡಿಗಳು ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಸಿಡಿಟಿ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸೇವಿಸಬಾರದ 7 ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾನಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು πολύ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಚಹಾ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಅನೇಕರು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ + ಚಹಾ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೆഡ്-ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇವನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ನೀವು ಈಗಷ್ಟೇ ಚಹಾ ಕುಡಿದಿದ್ದರೆ, ನಿಂಬೆ ನೀರು, ನೇರಳೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಹುಳಿ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿ ಹಲ್ಲಿನ ಹಾನಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
