ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಈ 6 ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

food Oct 05 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Pinterest
ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಕೆಲವು ತಿಂಡಿಗಳು ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಸಿಡಿಟಿ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸೇವಿಸಬಾರದ 7 ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Image credits: Getty
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ಖಾರದ ತಿಂಡಿಗಳು

ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು πολύ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Image credits: Freepik
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರು

ಚಹಾ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

Image credits: Freepik
ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಎಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್

ಅನೇಕರು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್ + ಚಹಾ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ

Image credits: Freepik
ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೆഡ്-ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇವನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

Image credits: Freepik
ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಹಾ

ನೀವು ಈಗಷ್ಟೇ ಚಹಾ ಕುಡಿದಿದ್ದರೆ, ನಿಂಬೆ ನೀರು, ನೇರಳೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಹುಳಿ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿ ಹಲ್ಲಿನ  ಹಾನಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ

Image credits: Freepik
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಕ್ರೀಮ್ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು

ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik

