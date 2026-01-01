Kannada

ಪಾರ್ಟಿಯ ನಂತರವೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕೆ? ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಇಳಿಸಲು ಈ 6 ಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಪಾರ್ಟಿಯ ನಂತರವೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕೆ? ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಇಳಿಸಲು ಈ 6 ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಿಳಿಯಿರಿ

life Jan 01 2026
Author: Ravi Janekal Image Credits:pinterest
Kannada

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ, ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ORS ಕುಡಿಯಿರಿ. 

Image credits: gemini ai
Kannada

ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ

ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೀರು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini ai
Kannada

ಲಘು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಉಪಹಾರ ಮಾಡಿ

ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಟೋಸ್ಟ್, ಓಟ್ ಮೀಲ್ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯಂತಹ ಲಘು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. 

Image credits: gemini ai
Kannada

ಶುಂಠಿ ಅಥವಾ ಪುದೀನಾ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ

ಶುಂಠಿ, ಪುದೀನಾ ಚಹಾ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ತಲೆ ಭಾರವಾಗುವ ಅನುಭವದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: gemini ai
Kannada

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

Image credits: gemini ai
Kannada

ಲಘು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ

ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವೆನಿಸಿದರೆ, ಲಘು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini ai

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು 'ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ' ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು..

ಪತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇಳಲು ಬಯಸುವ 10 ವಿಷಯಗಳು

ಗ್ಯಾಸ್, ಅಸಿಡಿಟಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ: ಒಣ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಅಮೃತವೋ ಅಥವಾ ವಿಷವೋ? ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?