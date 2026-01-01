ಪಾರ್ಟಿಯ ನಂತರವೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕೆ? ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಇಳಿಸಲು ಈ 6 ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ, ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ORS ಕುಡಿಯಿರಿ.
ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೀರು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಟೋಸ್ಟ್, ಓಟ್ ಮೀಲ್ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯಂತಹ ಲಘು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಶುಂಠಿ, ಪುದೀನಾ ಚಹಾ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ತಲೆ ಭಾರವಾಗುವ ಅನುಭವದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವೆನಿಸಿದರೆ, ಲಘು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
