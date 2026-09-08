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ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ

ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.

life Sep 08 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:AI Image
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ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಬೇರು ಹಾಗೂ ಎಲೆಗಳು ಬೇಗ ಮುದುಡುತ್ತವೆ. ಆಗ ಈ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಬೇರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

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ಹೂವು-ಹಣ್ಣುಗಳ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ, ದಾಸವಾಳ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಈ ನೀರು ಅಮೃತ. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹೂಗಳು ಬಿಡುತ್ತವೆ.

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ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬದಲು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮಣ್ಣಿನ pH ಮಟ್ಟ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

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ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ

ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸುರಿಯಬೇಡಿ! ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ (Normal temperature) ನಂತರವೇ ಗಿಡಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.

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ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ!

ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು (Salt) ಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.

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