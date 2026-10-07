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ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಇವೇ

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

life Oct 07 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Getty
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ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಂಬಾ

ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವು. ಎಲಾಪಿಡೆ (Elapidae) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ.

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ಬೂಮ್‌ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್

ಬೂಮ್‌ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ (Boomslang) ಕೊಲುಬ್ರಿಡೆ (Colubridae) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು. ಇದು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ

ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ (King Cobra) ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಹಾವು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.

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ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡೈಮಂಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್

ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡೈಮಂಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ (Eastern Diamondback) ಹಾವನ್ನು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಗಬೂನ್ ವೈಪರ್

ಗಬೂನ್ ವೈಪರ್ (Gaboon Viper) ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿ. ಇದು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.

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ಇನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್

ಇನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್ (Inland Taipan) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

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