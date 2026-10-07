ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವು. ಎಲಾಪಿಡೆ (Elapidae) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ.
ಬೂಮ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ (Boomslang) ಕೊಲುಬ್ರಿಡೆ (Colubridae) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು. ಇದು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ (King Cobra) ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಹಾವು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡೈಮಂಡ್ಬ್ಯಾಕ್ (Eastern Diamondback) ಹಾವನ್ನು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಬೂನ್ ವೈಪರ್ (Gaboon Viper) ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿ. ಇದು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್ (Inland Taipan) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
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