ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಿಡದ ಪಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗಲು ಸರಿಯಾದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ರಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬೀಳುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಪಡವಲಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿ. ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಗೆ ಅದು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಮಳೆ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿದು ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗಿಡಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸಿ, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆಧಾರ ನೀಡಿ.
ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ (ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ) ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಳೆ ಇರುವಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸಗಣಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಇಡಿ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ಕಳೆಗಳೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
