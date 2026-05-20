Kannada

ಕೈತೋಟದ ಆರೈಕೆ

ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವವರು ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

life May 20 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
Kannada

ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಿಡದ ಪಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗಲು ಸರಿಯಾದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ರಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ

ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬೀಳುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

Image credits: Getty
Kannada

ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿ

ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಪಡವಲಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿ. ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಗೆ ಅದು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ

ಮಳೆ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿದು ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗಿಡಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸಿ, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆಧಾರ ನೀಡಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕೀಟ-ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ (ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ) ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಾಗ ಎಚ್ಚರ

ಮಳೆ ಇರುವಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸಗಣಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಇಡಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ಕಳೆಗಳೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು!

ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ & ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 6 ಹೇರ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ರಾತ್ರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಂತೆ!

Hoop Earrings: 150 ರೂ.ಗೆ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಓಲೆ! ಮನಸೆಳೆಯುವ 6 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ