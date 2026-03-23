Kannada

ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಡೀಲಕ್ಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ, ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಯನ್ನೂ ಅಲಂಕರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಸೆರಾಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
life Mar 23 2026
Author: Sushma Hegde Image Credits:pinterest
Kannada

ಅಂಡಾಕಾರದ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಅಂಡಾಕಾರದ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮೂರು ಪ್ಲಾಂಟರ್‌ಗಳ ಸೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. 

Image credits: pinterest
Kannada

ಕ್ಯಾಟ್ ಶೇಪ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಬೆಕ್ಕಿನ ಆಕಾರದ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಬಾಲ್ಕನಿ - ರೂಮ್ ಡೆಕೋರ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

Kannada

ಸುತ್ತಗಿನ ಆಕಾರದ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್‌ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು  ಸ್ಪೆಕಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಯಾವುದೇ ಮಾಡರ್ನ್ , ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಡೆಕೋರ್ ಥೀಮ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Kannada

ಕ್ಯೂಟ್ ಪಪ್ಪಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಪಪ್ಪಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೆರಾಮಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Kannada

ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಫೇಸ್ ಇರುವ ಈ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಕೋಣೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಂದರ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೆರಾಮಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಂತಹ ಸ್ಟೈಲ್  ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Kannada

ಆಳವಾದ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಈ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಭಾರವಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.  ಸುತ್ತಲೂ ರಂಧ್ರಗಳಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ  ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾಂಟರ್‌ಗಳು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೋಕಂ ಶರಬತ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್

ಮಂಗಳಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಪದ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ

ಸಮ್ಮರ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಲುಕ್! ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಕಟ್-ಔಟ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಮಾಡಿನೋಡಿ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್! ನೋಡೋಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್