life Mar 23 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:instagram
ಮಂಗಳಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ?

ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಇದು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಬನ್ನಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

Image credits: Getty
ಪಕ್ಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಇಲ್ಲ

ಮಂಗಳಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಖರ ಪದವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಆದರೂ, ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini AI
ಸೇಕ್ರೆಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಸೇಕ್ರೆಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ (Sacred Wedding Necklace) ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅನುವಾದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಇದು ಅದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini AI
ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ (Hindu Marriage Necklace) ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ. ಇದರಿಂದ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಇದು ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಭರಣ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ (Traditional Indian Wedding Necklace) ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಮಂಗಳಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲ

ಹೇಗೆ 'ಸಿಂಧೂರ' ಅಥವಾ 'ಬಿಂದಿ'ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಪದ ಇಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ನೇರ ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು

ಮಂಗಳಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. Sacred Wedding Necklace ಅಥವಾ Traditional Indian Wedding Necklace ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ.

Image credits: social media

ಸಮ್ಮರ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಲುಕ್! ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಕಟ್-ಔಟ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಮಾಡಿನೋಡಿ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್! ನೋಡೋಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್

ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?

ದಿನಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ಯಾ? ಈ 4 ವಿಷ್ಯ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ತಿಳ್ಕೊಳಿ