Kannada

10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಈ 6 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ

life May 09 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Asianet News
ಎಸ್-ಎಸ್ ಚೈನ್ ಘುಂಗ್ರೂ ಪಾಯಲ್

ಪುಟ್ಟ ಮಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ನೀವು ಎಸ್-ಎಸ್ (S-S) ಡಿಸೈನ್‌ನ ಚೈನ್ ಪಾಯಲ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Image credits: silverlinings.
ಹೆವಿ ಘುಂಗ್ರೂ ಪಾಯಲ್

ಹೆವಿ ಘುಂಗ್ರೂ ಪಾಯಲ್ ಅನ್ನು ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಂದರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಮಗು ದೊಡ್ಡವಳಾಗುವವರೆಗೂ ಇದು ಅವಳ ಕಾಲಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: silverlinings.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಕ್ಲೆಟ್

ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅವಳ ಕಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತಾ ತೊಡಿಸಿ. ಇದು ಅವಳ ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೃಷ್ಟಿಯಾಗದಂತೆಯೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
Image credits: silverlinings.
ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಪಾಯಲ್

ಮಗುವಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಚೈನ್ ಪಾಯಲ್ ಬಳಸಿ. ಹಗುರವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಅವಳ ಕಾಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Asianet News
ಕಡಾ ಪಾಯಲ್

ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಾ ಪಾಯಲ್ ಕೂಡಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡಾ ಪಾಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹಾಗೂ ಎಲೆಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಕಡಾ ಪಾಯಲ್ ನಿಮಗೆ 15 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
Image credits: instagram
ಜಾಲರ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜಾಲರ್ ಪಾಯಲ್ ಕಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ನಿಮಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest

