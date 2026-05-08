ಟಾಫಿಯಂತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಗೂ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಾದಾ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಳೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಿರ್ಕಾನ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕಡವನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್ಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
