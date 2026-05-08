ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳ 6 ಶೈನಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು: ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್

ಸದ್ಯ ಯುವತಿಯರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 6 ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
fashion May 08 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
18+ ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳು

ಟಾಫಿಯಂತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಗೂ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳು

ನೀವು ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್

ಸಾದಾ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬಳೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಜಿರ್ಕಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳು

ಜಿರ್ಕಾನ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಕ್ಯಾಂಡಿ ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಕಡ ಡಿಸೈನ್

ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕಡವನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಕಡ

ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್‌ಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: pinterest

