ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಾಸ್ತುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಶುಭ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇಗವಾಗಿ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಕುಂಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿ. ಇದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ (Fungus) ತಗುಲದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸಾಕು.
ಬಳಸಿದ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು (ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೋಗುವಂತೆ) ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಇದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕುಂಡಕ್ಕೆ 2- 3 ಚಮಚ ಬಳಸಿದ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಸಾಕು.
ಎಲೆಗಳು ದಟ್ಟ ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಕೇವಲ ಅರ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಾಕು.
ಗಿಡವನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಯ ಸಾಧಾರಣ ಬಿಸಿಲು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಡದ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣು 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಬಹುದು.
ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ 'ಶವರ್' ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಹಳದಿ/ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರಿ. ಗಿಡವನ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲೆಗಳು ಧೂಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ!
