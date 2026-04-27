ಆಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ 'ಮೊದಲ ಶಕ್ತಿ'. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉದಯಿಸುವ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಶಕ್ತಿ, ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರುಷಿ ಎಂದರೆ "ಸೂರ್ಯನ ಮೊದಲ ಕಿರಣಗಳು." ಇದು ಶುದ್ಧತೆ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರುಷಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೂ ಬೆಳಕು ತರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿಯಾ ಎಂದರೆ ದೀಪ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಿಯಾ ಎಂದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೂಷ ಎಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಸುಂದರ ಉದಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಬೆಳಗಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಆಶಾದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತೇಜಸ್ವಿ ಎಂದರೆ "ಪ್ರಕಾಶಮಾನ," "ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ" ಅಥವಾ "ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ" ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಚೈತನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
"ಭಾನು" ಎಂದರೆ “ಸೂರ್ಯ”. ಇನ್ನು "ಭಾನುಪ್ರಿಯ" ಎಂದರೆ "ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಿಯ" ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಹೆಸರು ಹಿತವಾದ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ದಯೆ ಮತ್ತು ಮೋಡಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಿರಣ ಎಂದರೆ "ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ" ಅಥವಾ "ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ". ಇದು ನೇರ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೆಸರು, ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಹೊಳಪು, ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
