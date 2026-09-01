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ಮನೆ ಆವರಣ/ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ

ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೇ ಸರಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಳಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

life Sep 01 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini
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ಅರೇಬಿಯನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ Arabian Jasmine (Mogra / Jasminum sambac)

ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಂಡದಿಂದ ಬಳ್ಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪರಿಮಳ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶುದ್ಧ ಬಿಳಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini
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ಸ್ಟಾರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ Star Jasmine (Trachelospermum jasminoides)

ಇದು ಐದು ದಳದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದವರೆ ಹೂಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 3 ಮೀ. ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini
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ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ Common Jasmine (Jasminum officinale)

ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಹೂಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini
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ಪಿಂಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ Pink Jasmine (Jasminum polyanthum)

ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನೆರಳು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಹುದು. ಮನೆ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಕುಂಡವಿಟ್ಟು ಈ ಹೂ ಬೆಳೆಸಿ.

Image credits: Gemini

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