ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೇ ಸರಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಳಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಂಡದಿಂದ ಬಳ್ಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪರಿಮಳ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶುದ್ಧ ಬಿಳಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಐದು ದಳದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದವರೆ ಹೂಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 3 ಮೀ. ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಹೂಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನೆರಳು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಹುದು. ಮನೆ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಕುಂಡವಿಟ್ಟು ಈ ಹೂ ಬೆಳೆಸಿ.
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