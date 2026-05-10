Kannada

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಿರಿ 8 ದುಬಾರಿ ಮಸಾಲೆಗಳು

ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
life May 10 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:meta ai
Kannada

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ

ಭಾರತದ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆಗಳ ಬೆಲೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ 8 ದುಬಾರಿ ಮಸಾಲೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Image credits: meta ai
Kannada

ಚಕ್ರ ಮೊಗ್ಗು (ಸ್ಟಾರ್ ಅನೈಸ್)

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಮೊಗ್ಗಿನ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 700 ರಿಂದ 2000 ರೂ. ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಫಸಲು ಬರಲು 4-5 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

Image credits: meta ai
Kannada

ಲವಂಗ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಲವಂಗ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಬಿಸಿಲು-ತೇವಾಂಶದ ವಾತಾವರಣ ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಉಷ್ಣವಲಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಯಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Image credits: meta ai
Kannada

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಜಾಯಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ತೇವಾಂಶವಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಈ ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ, ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ. ಫಸಲು ಬರಲು 4-5 ವರ್ಷ ಬೇಕು.

Image credits: meta ai
Kannada

ಕರಿಮೆಣಸು

ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು 'ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ' ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ, ಗಿಡ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.

Image credits: meta ai
Kannada

ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ (ಚಕ್ಕೆ)

ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಚಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು. ಪಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ. ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ, ಇದು ಫಸಲು ನೀಡಲು 3-4 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: meta ai
Kannada

ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು 1 ಅಡಿ ಆಳದ ಪಾಟ್ ಬೇಕು. ಪರೋಕ್ಷ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಉತ್ತಮ. ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ. ಫಸಲು ನೀಡಲು 1-2 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

Image credits: meta ai
Kannada

ವೆನಿಲ್ಲಾ ಗಿಡ

ವೆನಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೆಡಲು ಆರ್ಕಿಡ್ ತೊಗಟೆ, ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಲೈಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಬಳಸಿ. ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿಲು, ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಬೇಕು. ಕೇಸರಿ ನಂತರದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ.

Image credits: meta ai
Kannada

ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನ

ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆಯಲು 10 ಇಂಚು ಆಳದ ಪಾಟ್, 50% ಮಣ್ಣು, 25% ಮರಳು ಮತ್ತು 25% ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ. ಗಿಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಕಾಶ್ಮೀರದಂತಹ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
Image credits: meta ai

ಪೂಜೆಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ 6 ಪಟೋಲಾ ಬಳೆಗಳು

Capsicum Benefits: ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ!

ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಜೊತೆ ಗ್ಲಾಮರ್: ಈ 7 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ವೈರಲ್!

ಸಾದಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಮೀನಾಕಾರಿ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ