ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಜೊತೆ ಗ್ಲಾಮರ್: ಈ 7 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ವೈರಲ್!

ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಚರಿಸುವ ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಬಗೆಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
fashion May 09 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
ಸಿಲ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ

ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆರ್ಗೆಂಜಾ ಸೀರೆ

ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆರ್ಗೆಂಜಾ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಟಚ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸೀಕ್ವಿನ್ ವರ್ಕ್ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆ

ಸೀಕ್ವಿನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದರೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕಾಂಜೀವರಂ ಪಿಂಕ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಕಾಂಜೀವರಂ ಸಿಲ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆಯ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಮುತ್ತೈದೆಯರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ವೈಬ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನೆಟ್ ಪಿಂಕ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಸೀರೆ

ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಫಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆ

ರಫಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಗುರವಾದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಚಿಕನ್ಕರಿ ಪಿಂಕ್ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ

ಚಿಕನ್ಕರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕಾಟನ್ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದರ ಎಥ್ನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

