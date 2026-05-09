ಕಾಲಿನ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ

ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಕುಂದನ್ ಮೀನಾಕಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇವು ಕಾಲಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. 

fashion May 09 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:gemini ai
ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್

ಸಾದಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಬದಲು ಕುಂದನ್ ಮತ್ತು ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಳಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಮೆರುಗನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಬಾಲ್ ಲಟಕನ್

ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ ಲಟಕನ್‌ಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ನಡೆಯುವಾಗ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನೋಡಲು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್

ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಯೂರ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಗೆಜ್ಜೆಯು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕಾಲುಂಗುರ ಅಟ್ಯಾಚ್

ಗೆಜ್ಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲುಂಗುರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವ ಡಿಸೈನ್ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್. ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಸೆಟ್, ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಘುಂಗ್ರೂ ಡಿಸೈನ್

ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಘುಂಗ್ರೂ ಇರುವ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಾಲುಂಗುರ ಮತ್ತು ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಗೆಜ್ಜೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಯೂರ ಡಿಸೈನ್ ಗೆಜ್ಜೆ

ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಮಲದ ಆಕಾರದ ಲಟಕನ್ ಇರುವ ಈ ಗೆಜ್ಜೆ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
