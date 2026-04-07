ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಆ ನೀರಿಗೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಟು ಇರದಂತೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಈ ನೀರಿಗೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ನ್ನು ಕೂಡ ಈ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಇರುವೆಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆ ಬಳಿಕ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಬೇರೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಗಿಡಗಳ ಕಾಂಡ, ಎಲೆಗಳ ಅಡಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕೀಟ,ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಗಿಡಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವುದು.
