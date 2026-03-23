ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ. ಈ ಪಾನೀಯವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು, ಲಿವರ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜಗ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪುದೀನಾ ಪಿತ್ತರಸದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಚಮಚ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡದ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಊಟಕ್ಕೆ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ಶುಂಠಿ ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಾಜಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಲೋವೆರಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿರೇಚಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪದರವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಿ, ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಚಮಚ ಸೋಂಪು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಸೋಂಪು ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸೆಳೆತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಾಲಕ್, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹಸಿರು ಸೇಬು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ನೀರು ಅಥವಾ ಎಳನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶ-ಭರಿತ ಸ್ಮೂಥಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ.
ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಅರಿಶಿನವು ಪ್ರಬಲವಾದ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲಿವರ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ? ಈ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೋಕಂ ಶರಬತ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್
ಮಂಗಳಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಪದ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ
ಸಮ್ಮರ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಲುಕ್! ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಕಟ್-ಔಟ್ ಬ್ಲೌಸ್