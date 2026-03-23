Kannada

ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ 8 ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್

life Mar 23 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Freepik
1. ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೀರು

ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ. ಈ ಪಾನೀಯವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು, ಲಿವರ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
2. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನಾ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ವಾಟರ್

ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜಗ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪುದೀನಾ ಪಿತ್ತರಸದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
3. ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಟಾನಿಕ್

ಒಂದು ಚಮಚ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡದ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಊಟಕ್ಕೆ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.

Image credits: Freepik
4. ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಟೀ

ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ಶುಂಠಿ ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
5. ಅಲೋವೆರಾ ಜ್ಯೂಸ್

ತಾಜಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಲೋವೆರಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿರೇಚಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪದರವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಿ, ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
6. ಸೋಂಪು ಕಾಳಿನ ನೀರು

ಒಂದು ಚಮಚ ಸೋಂಪು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಸೋಂಪು ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸೆಳೆತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Freepik
7. ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮೂಥಿ

ಪಾಲಕ್, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹಸಿರು ಸೇಬು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ನೀರು ಅಥವಾ ಎಳನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶ-ಭರಿತ ಸ್ಮೂಥಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ.

Image credits: Freepik
8. ಅರಿಶಿನ ನೀರು

ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಅರಿಶಿನವು ಪ್ರಬಲವಾದ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲಿವರ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik

