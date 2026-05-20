Kannada

LED Bulb DIY Planter: ಹಾಳಾದ ಬಲ್ಬ್‌ನಿಂದ 5 ಮಿನಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಿ

life May 20 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Instagram
Kannada

ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿ ಸುಂದರ ಮಿನಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಹಾಳಾದ LED ಬಲ್ಬ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಳೆಯ, ಹಾಳಾದ LED ಬಲ್ಬ್‌ಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಿನಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಹಳೆ ಬಲ್ಬ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿ ಮಿನಿ ಡಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್

2 ಹಾಳಾದ LED ಬಲ್ಬ್‌ಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿ. ಮೇಲಿನ ಬಲ್ಬ್‌ ಮೇಲೆ ಗೊಂಬೆಯ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಬ್‌ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಫ್ರಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಮಿನಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಿ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಹಳೆ ಬಲ್ಬ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಡಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಹಾಳಾದ ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಪೇಂಟ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಅಂಟು ಬಳಸಿ ಜೋಡಿಸಿ, ಬಲ್ಬ್‌ನ ತೆರೆದ ಭಾಗ ಮೇಲಿರಲಿ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ದೇಹ, ಕೈ-ಕಾಲು ಮತ್ತು ಪೇಟವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮುಖ ಬಿಡಿಸಿ, ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ.

Image credits: Instagram
Kannada

ವೇಸ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿ ಮುದ್ದಾದ ಪುಟ್ಟ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಹಾಳಾದ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್‌ಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್‌ಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಿಸಿ ಬಲ್ಬ್ ಇಟ್ಟು ಮಿನಿ ಗಿಡ ನೆಡಿ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಆಕರ್ಷಕ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಹಾಳಾದ LED ಬಲ್ಬ್‌ಗೆ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡಿ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಹಾಳಾದ ಬಲ್ಬ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿ ಮಿನಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್

ಹಾಳಾದ LED ಬಲ್ಬ್‌ಗೆ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳಿಂದ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಲ್ಬ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಿ.

Image credits: Instagram

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈತೋಟ ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು!

ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ & ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 6 ಹೇರ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ರಾತ್ರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಂತೆ!