ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆವಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ತಾಜಾತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಚರ್ಮವು ಒಣಗುತ್ತದೆ, ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಣಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಫೌಂಡೇಶನ್, ಕನ್ಸೀಲರ್ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ನಿಂದ ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಮೊಡವೆಗಳು, ಬಿಳಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗುವ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನುಣ್ಣಗೆ ರೇಖೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯದಿದ್ದರೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಮೂವರ್ಗಳು ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಒಣಗುತ್ತದೆ, ಒಡೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವುದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, "ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಬಾರದು" ಎಂಬ ಮಾನಸಿಕ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಧರಿಸಿ ಚೆಂದದ ಹಸಿರು ಸೀರೆ
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ!