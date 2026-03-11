ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಜುಮುಕಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಸರಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸ್ಟಡ್ ಮತ್ತು ಹೂಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಇರುವ 5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಈ ಜುಮುಕಿ ಖರೀದಿಸಿ. ಇವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನು 3-4 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. 5-10 ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಚಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಜುಮುಕಿ ಚೆನ್ನ. ಮಣಿಗಳಿರುವ ಲಟ್ಕನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಇದರ ಅಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಲಟ್ಕನ್ ಇರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿ 5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳು, ಲಟ್ಕನ್ಗಳಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಲುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಕೇವಲ 2-3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಡೆಡ್ ಜುಮುಕಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾಣ್ತೀರ. ನೋಡಲು ಭಾರ ಎನಿಸಿದರೂ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಬೀಡೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಜುಮುಕಿ ಖರೀದಿಸಿ. ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮಗೂ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುವ ಸ್ಟಡ್ ಜುಮುಕಿಗಳು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 3-15 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್.
ಎನಾಮೆಲ್ ಫಿಲಿಗ್ರೀ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಸ್ಟಡ್ ಬಾಲಿ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಧರಿಸಬಹುದು. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಓಲೆಗಳಾಗಿವೆ.
