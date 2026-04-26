ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಅಂದರೆ ಗಗನಸಖಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಬಹುದೇ ಎಂಬುದು.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದವು, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು.
Air India, Indigo, SpiceJet, Vistara ನಂತಹ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
