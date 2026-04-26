ರುಚಿಯಾದ ಹಲಸು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಣ್ಣೋ? ತರಕಾರಿನಾ?

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಗೊಂದಲವಿರುತ್ತೆ.

life Apr 26 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:AI Meta
ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹಲಸಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹಣ್ಣೋ? ತರಕಾರಿಯೋ? ಎಂದು ಡೌಟ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಲಸು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು

ಇದು ಹೂವಿನಿಂದ ಬರೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಹಿ

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಪ್ಸ್, ಹಪ್ಪಳ, ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ಹಲಸು ಪೋಶಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಐರನ್ ಮತ್ತು ನಾರಿನ ಅಂಶದ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

