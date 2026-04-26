ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ಹೋಂ ಡೆಕೋರ್: 5 ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮನೆಗೆ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಲುಕ್

fashion Apr 26 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Gemini AI
5 ಅದ್ಭುತ ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ಡೆಕೋರ್ ಐಟಂಗಳು

ಮನೆ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಮತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಐಟಂಗಳು

ಸದ್ಯ ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾದ ಹಲವು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಐಟಂಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಈಗಿನ ವೈರಲ್ ಡೆಕೋರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಸೀಲಿಂಗ್‌ಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿದರೆ ಇಡೀ ಕೋಣೆಗೆ ಡಿಸೈನರ್ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತದೆ.

ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ವಾಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್

ಕೈಯಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಾಲ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಂನ ಗೋಡೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಲ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಪಾಟ್ಸ್

ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಂನ ಮೂಲೆ, ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ಪ್ಲಾಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಎತ್ತರದ ಪಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಆ ಮೂಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟ್ಸ್

ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಐಟಂ. ಇದರ ಲುಕ್ ತುಂಬಾನೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 3 ಪೀಸ್‌ಗಳ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಗೋಡೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಲಕ್ಸುರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್

ಉದ್ದನೆಯ ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಹೂವಿನ ಕಾಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್, ಕನ್ಸೋಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಬೆಡ್‌ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. 

