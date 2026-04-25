ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಸುಧಾರಿಸಿ ಮುಖವು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

life Apr 25 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:freepik
ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಉರಿ ಇರಲ್ಲ

ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ

ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಎಣ್ಣೆ ಚರ್ಮದವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಚರ್ಮದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು?

ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

