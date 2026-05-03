ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ಗೆ ತನ್ನಿ ಈ 6 ಕ್ಯೂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌: ಬೆಳಕಿನ ಜೊತೆ ನಗುವೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

life May 03 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Gemini AI
ಬನ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಪ್

ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೋಣೆಗೆ ಬೆಳಕು ಬರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಶಾಂತ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬನ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು 500 ರೂ. ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಬೀ ಲ್ಯಾಂಪ್

ಈ ಬೀ ಲ್ಯಾಂಪ್ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್‌ನೆಸ್ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ದೇಹದಿಂದ ಹಳದಿ ಬೆಳಕು ಬಂದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೋಡಲು ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಫಾಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್

ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಕೇಬಲ್‌ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಶೋ ಪೀಸ್ ಆಗಿಯೂ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.
ರ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್

ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷುರಿ ಟಚ್ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪಿಂಗಾಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ರ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಡಬಹುದು. ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಗ್ಗವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನು 1000 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲೈಟ್

ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡುವುದು ಖಚಿತ. ಇದರ ಮೇಲಿರುವ ಬಲ್ಬ್ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್

ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಕ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ನೋಡಬಹುದು. ಪಿಂಗಾಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಾಲಕ್ಕೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Image credits: pinterest

