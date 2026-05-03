ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಪಿಂಕ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಶೇಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಗಲಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಗೆಟ್-ಟುಗೆದರ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನೀವು ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಶೇಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೀಪ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಬೆರ್ರಿ ಶೇಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಮೊದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಒಳಗೆ ಬೆರ್ರಿ ಗ್ಲಿಟರಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿ.
ಡ್ಯುಯಲ್ ಶೇಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಟರಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಔಟ್ಲೈನ್ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಿಟರಿ ಟಚ್ ನೀಡಿ.
ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗ್ಲಿಟರ್ ಟಚ್ ಸೇರಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ಗಳಿಗೂ ಸ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.
ಲಕ್ಸುರಿ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಂಗೆ ತನ್ನಿ 6 ಕ್ಯೂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್!
ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ 1gm ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಸುಡದಂತೆ ಐರನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಆ ವಸ್ತು ಬಳಸಲೇಬೇಕು!
ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಜಲ್ ಹರಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ!