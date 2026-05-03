ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವಾ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 5 ಗ್ಲಿಟರಿ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಣ್ಣಗಳು

ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಗ್ಲಿಟರಿ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಈಗ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗೆ ಹೊಳಪು ನೀಡುವ 5 ಅದ್ಭುತ ಶೇಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
fashion May 03 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Chatgpt AI
ಪಿಂಕ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌

ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಪಿಂಕ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಶೇಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಗಲಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಗೆಟ್-ಟುಗೆದರ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌

ನೀವು ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಶೇಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಬೆರ್ರಿ ಗ್ಲಿಟರ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌

ಡೀಪ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಬೆರ್ರಿ ಶೇಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಮೊದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಔಟ್‌ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಒಳಗೆ ಬೆರ್ರಿ ಗ್ಲಿಟರಿ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ ಹಚ್ಚಿ.

Image credits: pinterest
ಡ್ಯುಯಲ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಗ್ಲಿಟರಿ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌

ಡ್ಯುಯಲ್ ಶೇಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಟರಿ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಔಟ್‌ಲೈನ್ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಡ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಿಟರಿ ಟಚ್ ನೀಡಿ.

Image credits: pinterest
ಪರ್ಪಲ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌

ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗ್ಲಿಟರ್ ಟಚ್ ಸೇರಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್‌ಗಳಿಗೂ ಸ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.

Image credits: pinterest

