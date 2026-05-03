ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಈ ಬನ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಟ್ಟರೆ ಕೋಣೆಗೆ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಈ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬನ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ 500 ರೂ. ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಜೇನುನೊಣದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ದೇಹದಿಂದ ಹಳದಿ ಬೆಳಕು ಬಂದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೋಡಲು ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ನರಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ ಯುಎಸ್ಬಿ ಕೇಬಲ್ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶೋ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.
ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷುರಿ ಟಚ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಪಿಂಗಾಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಇಲಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬರುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದರ ಮೇಲಿರುವ ಬಲ್ಬ್ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಒಂದು ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ನ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ಬೆಕ್ಕಿನ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಪಿಂಗಾಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಾಲಕ್ಕೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
