ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ

ತೊಳೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಣಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನೇಕರಿಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸದಿದ್ದರೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ.

life Sep 05 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ತಡಮಾಡಬೇಡಿ

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ತಡಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೆವರು ಹಿಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆದರೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಣಗಿಸುವಾಗ

ತೊಳೆದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಹಾಕಬೇಕು. ತೇವವಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟರೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ

ತೊಳೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬಹುದು.

ವಿನೆಗರ್

ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವುದು

ಮಲಿನವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತೊಳೆಯದೆ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಾಳಿ

ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ಗಮನಿಸಿ

ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

