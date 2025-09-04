ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇದೆ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತ 40% ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇದೆ.
ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ
ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇದೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಎಳನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯ.
