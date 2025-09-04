Kannada

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇರುವ 6 ಆಹಾರಗಳು

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‍ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳಿವೆ.
food Sep 04 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇದೆ.

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ

ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತ 40% ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇರುತ್ತದೆ.

ದಾಳಿಂಬೆ

ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇದೆ.

ಆವಕಾಡೊ

ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‍ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ

ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇದೆ.

ಎಳನೀರು

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಎಳನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯ.

