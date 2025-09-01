ಬೇಯಿಸಿದ ಹಸಿರು ಮೊಳಕೆಯು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಿಂಡಿ ಕರುಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿಯು ನೀರು ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹಮ್ಮಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರುಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಖರ್ಜೂರವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಕಾರಕ, ಫೈಬರ್ ಮೂಲ. ಬಾದಾಮಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹಂಬಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ಗೆ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೀಕ್ ಮೊಸರು ಕರುಳಿನ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುವ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಚಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ನಟ್ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ.
ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ದೇಹವು ಜಿಂಕ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸೇಬು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಅಬ್ಬಾಬ್ಬ ದಿನಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ತಿಂತೀರಿ!
ಎಚ್ಚರ.. ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತೆ!
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪಾನೀಯಗಳಿವು: ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!