ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಕಾಟ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನೋಡಿ.
ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯ ರೋಸ್ಮರಿ. ಇದರ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಾವುಗಳು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಸಸ್ಯದ ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಸಸ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹಾವನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಾರದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇದರ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಕಳ್ಳಿಗಿಡ ಎಲೆಗಳು ಹಾವಿನ ಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹಾವು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿಪುಲ್ಲ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಾವನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ ಇದು. ಕಹಿ ಕಲೆಸಿದ ಈ ಸಸ್ಯದ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಾವನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
