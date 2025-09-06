Kannada

ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಕಾಟ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನೋಡಿ.

ರೋಸ್ಮರಿ

ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯ ರೋಸ್ಮರಿ. ಇದರ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಾವುಗಳು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Image credits: Getty
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್

ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಸಸ್ಯದ ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಸಸ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: Getty
ಚೆಂಡು ಹೂವು

ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹಾವನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು.

Image credits: Social media
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಾರದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇದರ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

Image credits: Getty
ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡ

ಇದರ ಕಳ್ಳಿಗಿಡ ಎಲೆಗಳು ಹಾವಿನ ಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹಾವು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

Image credits: Getty
ಇಂಜಿಪುಲ್ಲ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿಪುಲ್ಲ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಾವನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ವರ್ಮ್ವುಡ್

ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ ಇದು. ಕಹಿ ಕಲೆಸಿದ ಈ ಸಸ್ಯದ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಾವನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

