ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಬೆಳಕು, ನೀರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸುಂದರವಾದ ಬೋಸ್ಟನ್ ಫರ್ನ್ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವ ಸಸ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದರೆ ಸಸ್ಯ ಒಣಗುತ್ತದೆ.
ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಂತೆ ಬೆಳೆಸಬಾರದು. ಇದು ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದರೆ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಸಸ್ಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೂ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಮೃದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ಬಿದ್ದರೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
