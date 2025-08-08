Kannada

ಸಸ್ಯಗಳು

ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಬೆಳಕು, ನೀರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

life Aug 08 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
Kannada

ಬೋಸ್ಟನ್ ಫರ್ನ್

ಸುಂದರವಾದ ಬೋಸ್ಟನ್ ಫರ್ನ್ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವ ಸಸ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದರೆ ಸಸ್ಯ ಒಣಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ

ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್

ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

Image credits: Social Media
Kannada

ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್

ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಂತೆ ಬೆಳೆಸಬಾರದು. ಇದು ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಫಿಲೋಡೆನ್ಡ್ರಾನ್

ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದರೆ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಸಸ್ಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗೂ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಮೃದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ಬಿದ್ದರೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕಲಾಥಿಯ

ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಏಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರೋರು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ!

Daily Brain Habits: 40 ರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗಿರಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಚುರುಕಾಗಿರಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ಸ್ !

ರಾತ್ರಿ ಊಟವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಸಕತ್ ನಿದ್ದೆ, ತೂಕವೂ ಇಳಿಕೆ!