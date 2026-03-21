ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಗೋಡೆಗೆ 6 ಮಾಡರ್ನ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷುರಿ ಲುಕ್

life Mar 21 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Gemini AI
ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ

ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಗೋಡೆಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೀಡಲು ಕೂಡ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಗೋಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
ಟ್ರೀ ಡಿಸೈನ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ

ಕೋಣೆಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮರದ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಸಟಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
ವೇವಿ ಡಿಸೈನ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ

ನಿಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಇಷ್ಟ ಎಂದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್‌ರೂಂನ ಒಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: Gemini AI
ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ 3D ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್

ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ 3D ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕೋಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪೇಸ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: Instagram
ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ

ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುವ ಎಲೆಗಳ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
ಡಿವೈನ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್

ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್‌ರೂಂನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈನ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳಲು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೈಯ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Pinterest

