ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷುರಿ ಲುಕ್
ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಗೋಡೆಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೀಡಲು ಕೂಡ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಂ ಗೋಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಕೋಣೆಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮರದ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಸಟಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಇಷ್ಟ ಎಂದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಂನ ಒಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ 3D ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕೋಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪೇಸ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುವ ಎಲೆಗಳ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಂನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈನ್ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳಲು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೈಯ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯಾಟೂ, ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲ್! ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ 6 ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್, ಹೀಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಡ: ಬಿಸಿ ಟವೆಲ್ನಿಂದಲೇ ಕೂದಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ
ಚಿತ್ತಾರ ಅಂಗೈಲಿ ಮೂಡಲಿ.. ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!
ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿನ ಚಹಾ ಕಲೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು