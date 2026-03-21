ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯಾಟೂ, ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲ್! ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ 6 ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಸದ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಟೂಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಟಚ್ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
fashion Mar 21 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:GEMINI AI
ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಟ್ಯಾಟೂ

ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಅಥವಾ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೋಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನೂ ತುಂಬಿಸಬಹುದು.

Image credits: PINTEREST
ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿ ವೈನ್ ಟ್ಯಾಟೂ

ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಟಚ್ ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೈನ್ (Vine) ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: PINTEREST
ಮಿನಿಮಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ ಮೂನ್ ಟ್ಯಾಟೂ

ಚಿಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ, ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಟ್ಯಾಟೂಗಳಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ನಡುವೆ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಟೂಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: PINTEREST
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಟೂ

ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಕೇವಲ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಟ್ಯಾಟೂವನ್ನು ಕೈಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: PINTEREST
ಹೆಸರು/ಇನಿಶಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಟೂ

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದವರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲಕ್ಷರದ ಟ್ಯಾಟೂ ಕೂಡ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST
ಓಂ ಜೊತೆ ನವಿಲುಗರಿ

ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಟೂವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಓಂ ಜೊತೆಗೆ ನವಿಲುಗರಿ ಮತ್ತು ಡಮರುಗವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವು ಕೂಡ ಕೂಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: PINTEREST

ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್, ಹೀಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಡ: ಬಿಸಿ ಟವೆಲ್‌ನಿಂದಲೇ ಕೂದಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ

ಚಿತ್ತಾರ ಅಂಗೈಲಿ ಮೂಡಲಿ.. ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

ಜಡೆಗೆ ಕೊಡಿ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ರೇಡ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್!

ಹಬ್ಬದ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕೇಬೇಕು ಗಾಜಿನ ಬಳೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್!