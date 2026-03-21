ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯಾಟೂ, ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲ್! ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ 6 ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಥವಾ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೋಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನೂ ತುಂಬಿಸಬಹುದು.
ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಟಚ್ ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೈನ್ (Vine) ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚಿಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ, ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಟ್ಯಾಟೂಗಳಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ನಡುವೆ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಟೂಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಕೇವಲ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಟ್ಯಾಟೂವನ್ನು ಕೈಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದವರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲಕ್ಷರದ ಟ್ಯಾಟೂ ಕೂಡ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಟೂವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಓಂ ಜೊತೆಗೆ ನವಿಲುಗರಿ ಮತ್ತು ಡಮರುಗವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವು ಕೂಡ ಕೂಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
