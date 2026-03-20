ಚಿತ್ತಾರ ಅಂಗೈಲಿ ಮೂಡಲಿ.. ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗಣಗೌರ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಈಸರ್-ಗೌರಾ ಚಿತ್ತಾರವಿರುವ ಸುಂದರ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಮೆಹಂದಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು.
fashion Mar 20 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Instagram and Chat GPT
ಈಸರ್-ಗೌರಾ ಜಾಲ್ ಮೆಹಂದಿ

ಈಸರ್-ಗೌರಾ ಜಾಲ್ ಮೆಹಂದಿಯ ಈ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕೈಯ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಲೆಯಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಸರ್ ಮತ್ತು ಗೌರಾ ಚಿತ್ತಾರವಿದೆ. 

Image credits: artistic_bhanumehendi Instagram
ಮಾರ್ವಾಡಿ ಈಸರ್ ಗೌರಾ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಈಸರ್ ಗೌರಾ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೌರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಸರ್ ಚಿತ್ತಾರವಿದೆ. ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಾರ್ವಾಡಿ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
3D ಈಸರ್ ಗೌರಾ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್

3D ಈಸರ್ ಗೌರಾ ಮೆಹಂದಿಯ ಈ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಳೆಯ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಈಸರ್ ಗೌರಾ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: neetumehendi_art_kota_ Instagram
ಬ್ರೈಡಲ್ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಈಸರ್ ಗೌರಾ ಡಿಸೈನ್

ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಗಣಗೌರ್ ಹಬ್ಬವೇ? ಕೈಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಮೆಹಂದಿ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: aasthamehndimandsaur Instagram
ಈಸರ್ ಗೌರಾ, ನವಿಲು ಮತ್ತು ಹಂಸ ಮೆಹಂದಿ

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗಣಗೌರ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈಸರ್ ಮತ್ತು ಗೌರಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂಸಗಳು, ನವಿಲು, ಆನೆ ಮತ್ತು ಈಸರ್ ಗೌರಾ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ.
Image credits: sikar_mehndi_artist_mamta Instagram
ಈಸರ್ ಗೌರಾ ಮತ್ತು ನವಿಲು ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್

ನವಿಲು ಮತ್ತು ಈಸರ್ ಗೌರಾ ಇರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಅಂಗೈಯ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: krishna_.mehndi_.art Instagram

