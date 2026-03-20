ಈಸರ್-ಗೌರಾ ಜಾಲ್ ಮೆಹಂದಿಯ ಈ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕೈಯ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಲೆಯಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಸರ್ ಮತ್ತು ಗೌರಾ ಚಿತ್ತಾರವಿದೆ.
ಈ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಈಸರ್ ಗೌರಾ ಮೆಹಂದಿ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೌರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಸರ್ ಚಿತ್ತಾರವಿದೆ. ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಾರ್ವಾಡಿ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.
3D ಈಸರ್ ಗೌರಾ ಮೆಹಂದಿಯ ಈ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಳೆಯ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಈಸರ್ ಗೌರಾ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಗಣಗೌರ್ ಹಬ್ಬವೇ? ಕೈಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಮೆಹಂದಿ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನವಿಲು ಮತ್ತು ಈಸರ್ ಗೌರಾ ಇರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಅಂಗೈಯ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
