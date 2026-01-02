ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಆರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ತನ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹವು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇತರ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 45 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಣ್ಣಗಾದ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆದ್ರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ವಾಂತಿ? ಬಾಡಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ!
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು 'ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ' ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು..
ಪತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇಳಲು ಬಯಸುವ 10 ವಿಷಯಗಳು