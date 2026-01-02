Kannada

ಆರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಆರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

life Jan 02 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
Kannada

1. ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೀಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

Image credits: Getty
Kannada

2. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ತನ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

Image credits: Getty
Kannada

3. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಥೈರಾಯ್ಡ್ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Twitter
Kannada

4. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಮಧುಮೇಹವು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇತರ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 45 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Image credits: Getty
Kannada

5. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

Image credits: Pixabay
Kannada

6. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಪರೀಕ್ಷೆ

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 

Image credits: Getty

