ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ನಟ ನಟಿಯರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರುವುದೇ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಡಯೆಟ್, ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?.
ಹೌದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ.
ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ.
ಪ್ರತಿ ದಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಲೋಚನ ವಿಧಾನವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಂತೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸುಂದರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
