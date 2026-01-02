Kannada

ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಕಲಾವಿದರು

ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ನಟ ನಟಿಯರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರುವುದೇ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

fashion Jan 02 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:instagram/Sreeleela
Kannada

ಡಯೆಟ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಶೇರ್

ಇನ್ನು ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಡಯೆಟ್, ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

Image credits: instagram/Sreeleela
Kannada

ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್‌ಔಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

Image credits: instagram/Sreeleela
Kannada

ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?.

ಆದರೂ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?.

Image credits: Instagram Sreeleela
Kannada

ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ

ಹೌದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ.

Image credits: instagram
Kannada

ಸರಳವಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ

ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ.

Image credits: instagram/Sreeleela
Kannada

ಆಲೋಚನ ವಿಧಾನವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ

ಪ್ರತಿ ದಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಲೋಚನ ವಿಧಾನವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಂತೆ.

Image credits: instagram/Sreeleela
Kannada

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸುಂದರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್‌ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram Sreeleela

ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆದರಿದ ಕೂದಲೇ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್! ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಿದಾ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ವಿಶ್ವದ ಅಪರೂಪದ ರತ್ನ ಧರಿಸಿ ಸೊಸೆಯ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡಿ 6 ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌, ಪ್ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ!

Baby Gold Pendant: ಜಸ್ಟ್ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್