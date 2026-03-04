ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ತೆಳುವಾದ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್.
ಸಣ್ಣ ಚಾರ್ಮ್ಗಳಿರುವ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಟಚ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೆಸರು, ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ನ ಚಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗೆಜ್ಜೆ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದು ಅಥವಾ ನಾಜೂಕಾದ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ತಮ್ಮನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್! ಟ್ರೆಂಡಿ ಡ್ರೆಸ್
ಹೆವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಧರಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ ವೈರಲ್
ಅಮ್ಮನ ಹಳೆ ಸೀರೆ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ: ಹೊಸ ಡಿಸೈನರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಐಡಿಯಾ!
ಹಾಫ್ ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್