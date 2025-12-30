Kannada

2026ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 30 ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇರಿತ ಹೆಸರುಗಳು, ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ

life Dec 30 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:pinterest
Kannada

ಹುಡುಗರಿಗಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹೆಸರುಗಳು

ಅಯಾನ್ (Ayaan)- ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ

ನೋವಾ (Nova)- ಹೊಸ ಆರಂಭ

ಜಿಯೋನ್ (Zion)- ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ

ಲಿಯೋ (Leo) -ಸಿಂಹದಂತೆ ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿ

ಆರಿಯಾ (Aria)-ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸ್ವರ

Image credits: Freepik
Kannada

ಮಗನಿಗೆ ಪಾಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರೇರಿತ ಹೆಸರುಗಳು

ರಾಯನ್ (Rayan)-ಸ್ವರ್ಗದ ದ್ವಾರ

ಆರವ್ (Aarav)-ಶಾಂತ

ಮಿಲೋ (Milo)-ಪ್ರಿಯ, ದಯಾಳು

ಝಿವ್ (Ziv)-ಜೀವನ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ

ಥಿಯೋ (Theo)-ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ

Image credits: Freepik
Kannada

ಮಗನಿಗಾಗಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹೆಸರುಗಳು

ಅರಿನ್ (Arin)- ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರ್ವತದಂತೆ ಬಲಶಾಲ

ಎಜ್ರಾ (Ezra) – ಸಹಾಯಕ, ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವವನು

ರೇ (Rey)-ರಾಜ

ಇಶಾನ್ (Ishaan)-ಶಿವನ ಹೆಸರು

ಲಿಯಾಮ್ (Liam)-ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವನು

Image credits: Freepik
Kannada

ಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಸರು

ಕಿಯಾರಾ (Kiara)- ಬೆಳಕು, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ

ಮೀರಾ (Mira)-ಅದ್ಭುತ, ಚಮತ್ಕಾರ

ಎಲೆನಾ (Elena)- ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿದವಳು

ಅನನ್ಯಾ(Anaya)-ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವಳು

ಸಿಯಾ (Sia)- ವಿಜಯ, ಸಂಗೀತ

Image credits: pinterest
Kannada

ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಹೆಸರುಗಳು

ಝೋಯಿ (Zoe)-ಜೀವನ

ಅವಾ (Ava)-ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿ

ನೈಲಾ (Nyla) -ವಿಜೇತೆ, ಯಶಸ್ವಿ

ಮಿಲಾ (Mila)- ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೋಮಲತೆ

ಲೂನಾ (Luna)-ಚಂದ್ರನ ಸೌಂದರ್ಯ

Image credits: pinterest
Kannada

ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಹೆಸರುಗಳು

ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ (Isabella)-ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ

ಆರ್ಯ (Arya)-ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾತ್ರ

ಎಜ್ರಾ (Ezra)-ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಬ್

ಝಾರಾ (Zara)-ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ

ಕೈ (Kai)-ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತ

Image credits: pinterest

ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಕಥೆ ಬಿಡಿ: 2026ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ!

ರಕ್ತದ ಕೊರತೆಯೇ? ಈ 5 ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸಿ, ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ!

ಹೇಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ! ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ ಹೊಸ ಡೇಟಿಂಗ್ ರೂಲ್?

ಉಗುರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಲೆ ಅಂತ ಸುಮ್ನಾಗಬೇಡಿ; ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ!