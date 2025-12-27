ಕೆಲವು ಉಗುರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಈ ರೀತಿ ಉಗುರಿನಲ್ಲಿ Zinc ಕೊರತೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಆಗ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಡ್ರೈ ಫ್ರುಟ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಕು
ಕೆಲವರಿಗೆ Curved ಉಗುರು ಕೂಡ ಆಗುವುದು
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶ/ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ
ಪ್ರೋಟೀನ್, ಐರನ್ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಳದಿ ಉಗುರು ಕೂಡ ಇರುವುದು
ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಫಂಗಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ
ಆಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೊಸರು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ
