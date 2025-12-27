Kannada

ಉಗುರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಲೆ ಇದ್ರೆ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆ; ಏನದು?

health-life Dec 27 2025
Author: Padmashree Bhat Image Credits:Ai Image
ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು

ಕೆಲವು ಉಗುರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ.

Image credits: Ai Image
ಕಾರಣ ಏನು?

ಈ ರೀತಿ ಉಗುರಿನಲ್ಲಿ Zinc ಕೊರತೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಎನ್ನಬಹುದು.

Image credits: Ai Image
ಪರಿಹಾರ ಏನು?

ಆಗ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಡ್ರೈ ಫ್ರುಟ್ಸ್‌, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಕು

Image credits: Ai Image
Curved ಉಗುರು

ಕೆಲವರಿಗೆ Curved ಉಗುರು ಕೂಡ ಆಗುವುದು

Image credits: Ai Image
ಕಾರಣ ಏನು?

ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶ/ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ

Image credits: Ai Image
ಆಹಾರ ಏನು?

ಪ್ರೋಟೀನ್, ಐರನ್‌ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು

Image credits: Getty
ಹಳದಿ ಉಗುರು

ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಳದಿ ಉಗುರು ಕೂಡ ಇರುವುದು

Image credits: Ai Image
ಕಾರಣ ಏನು?

ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಫಂಗಲ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ

Image credits: Ai Image
ಪರಿಹಾರ ಏನು?

ಆಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೊಸರು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ

Image credits: Ai Image

