ಇಡ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಆಹಾರ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯವಾದರೂ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರಂತೂ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನ ದಿನಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ?. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
ಹೆಚ್ಚು ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು.
ಇಡ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
