ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ
ಪದೇ ಪದೇ ವಾಂತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತ.
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಜ್ವರ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣ
ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ
ತೀವ್ರ ಸುಸ್ತು, ನಿದ್ದೆ, ಆಯಾಸವಾಗುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣ
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