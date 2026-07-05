Kannada

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕು

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ

health-life Jul 05 2026
Author: Chethan Kumar Image Credits:Social Media
Kannada

ವಾಕರಿಕೆ

ಪದೇ ಪದೇ ವಾಂತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ

Image credits: social media
Kannada

ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತ.

Image credits: Social media
Kannada

ಪದೇ ಪದೇ ಜ್ವರ

ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಜ್ವರ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣ

Image credits: Getty
Kannada

ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ

ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

Image credits: Freepik
Kannada

ಸುಸ್ತು ಅನುಭವಿಸುವುದು

ತೀವ್ರ ಸುಸ್ತು, ನಿದ್ದೆ, ಆಯಾಸವಾಗುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣ

Image credits: Facebook

Hair Care: ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವ 6 ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ಗಳು!

ದಿನಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ 7 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನ

English Ivy: ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐವಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ 7 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನ!

ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಈ 6 ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ