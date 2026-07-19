ಆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಸು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸೋದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ದೀರ್ಘಸಮಯದವರೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ಜಡಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯೂ ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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