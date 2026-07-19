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ಕೆಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

health-life Jul 19 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Getty
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ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲಸು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. 

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ನೀರು

ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಉಪ್ಪು

ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತದೆ.

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ಮಾತ್ರೆಗಳು

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸೋದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ

ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ

ದೀರ್ಘಸಮಯದವರೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಜಡಜೀವನ ಶೈಲಿ

ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ಜಡಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್‌ಫುಡ್ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯೂ ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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