Kannada

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 7 ಆಹಾರಗಳು

ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ 7 ಪ್ರಮುಖ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

health-life Oct 11 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:gemini ai
Kannada

ಎಳ್ಳು

100 ಗ್ರಾಂ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ 14.6 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿದೆ. ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳಿಗಿಂತ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು

100 ಗ್ರಾಂ ತಾಜಾ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಒಣಗಿದ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 28 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಅಡಗಿದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಒಣ ಅಂಜೂರ

100 ಗ್ರಾಂ ಒಣ ಅಂಜೂರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.2 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೆನೆಸಿದ ಎರಡು ಒಣ ಅಂಜೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಮಖಾನ

100 ಗ್ರಾಂ ಮಖಾನದಲ್ಲಿ 3.6 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿದೆ. ದೇಹವು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಖಾನ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

ಒಂದು ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ 6.5 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶ ಕೂಡ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ದಾಳಿಂಬೆ

ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Meta AI

Kidney Stones: ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬೆಳೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಳು ಇವೇ ನೋಡಿ!

ನೀವು ತೆಳ್ಳಗೆ ಫಿಟ್ & ಫೈನ್ ಆಗಬೇಕಾ ಮಖಾನಾ ತಿನ್ನಿ; ಇನ್ನೂ 6 ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಳಿಯಿರಿ

Hair Growth Foods: ತಲೆಕೂದಲು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಸೇವಿಸಿ

World egg day 2026: ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ 5 ಸಂಗತಿಗಳಿವು!