ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ 7 ಪ್ರಮುಖ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
100 ಗ್ರಾಂ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ 14.6 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿದೆ. ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳಿಗಿಂತ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
100 ಗ್ರಾಂ ತಾಜಾ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಒಣಗಿದ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 28 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಅಡಗಿದೆ.
100 ಗ್ರಾಂ ಒಣ ಅಂಜೂರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.2 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೆನೆಸಿದ ಎರಡು ಒಣ ಅಂಜೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
100 ಗ್ರಾಂ ಮಖಾನದಲ್ಲಿ 3.6 ಮಿಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿದೆ. ದೇಹವು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಖಾನ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ 6.5 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶ ಕೂಡ ಬೀಟ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
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