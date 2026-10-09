ಮೊಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು 2026 ರ ವಿಶ್ವ ಮೊಟ್ಟೆ ದಿನವನ್ನು ಇಂದು (ಅ.9) ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮೊಟ್ಟೆ ದಿನ ಆಚರಿಸಲು 1996 ರಲ್ಲಿ ವಿಯೆನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಯೋಗವು ಈ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಅದು 30 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಮೊಟ್ಟ ಸರಿಸುಮಾರು 78 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, 6.3 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು 5.3 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೋಲೀನ್, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ 12 ಮತ್ತು ಡಿ ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬಳಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 230 ರಿಂದ 250 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.
ಹುರಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸುಲಭವಾದರೂ, ಆಮೈಟ್ ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯ. ಆದರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಬಲ್ಡ್ ಎಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ.
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