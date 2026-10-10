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ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ!

ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಡಯಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

health-life Oct 10 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
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ಮೊಟ್ಟೆ

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಪನೀರ್

ಪನೀರ್ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ತುಂಡಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

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ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು

ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಅಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

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ಚಿಕನ್

ಚಿಕನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಬಿ-ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಬೇರುಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

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ಮೊಸರು

ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

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ಸೋಯಾಬೀನ್

ಸೋಯಾಬೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಇವು ಕೂದಲನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಡುತ್ತವೆ.

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ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-6 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್‌ಗಳಿವೆ. ಇವು ತಲೆಬುರುಡೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿ, ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ.

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