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ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್

ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಟಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

health-life Oct 11 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Getty
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ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ

ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ

ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

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ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು

ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜಿನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ

ದೇಹವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

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ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು

ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು (UTI) ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

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ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

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ಅತಿಯಾದ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆ

ಅತಿಯಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

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