ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಟಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜಿನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ದೇಹವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು (UTI) ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
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