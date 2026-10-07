ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ತಡೆದು, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು (Flaxseeds) ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದರ ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದಲೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು 2 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಮೃದುವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
ಕುದಿಯುವಾಗ ಮಧ್ಯಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌಟ್ನಿಂದ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿರಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಜೆಲ್ನಂತೆ ದಪ್ಪಗಾದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಬೀಜಗಳಿಂದ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೋಸಿಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ತಣ್ಣಗಾದ ಜೆಲ್ಗೆ ಅಲೋವೆರಾ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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